Глава Минфина не стал разглашать зарплату президента Казахстана

Фото: primeminister.kz

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса ответил на вопрос о том, какова зарплата президент Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, сколько получает президент Казахстана. Есть общая сетка, я сейчас не помню. Серьезно говорю. Есть базовая зарплата, а также коэффициенты, в соответствии с которыми нужно считать. Это стаж работы, сколько лет на госслужбе, не на госслужбе. Базовый оклад меняется ежегодно. Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев Позже он пообещал "в пределах законодательства рассмотреть" предложение журналистов озвучить зарплату президента в следующий выход к СМИ.

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