В ДТП в Карагандинской области погибли 2 врача

19 сентября возле поселка Сарышаган в Карагандинской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии погибли двое врачей и пострадали восемь медработников поликлиники города Балхаша ТОО "Медицинский центр Жезказган", сообщает Zakon.kz.

По данным областного ДП, на трассе столкнулись автобус и грузовая автомашина марки МАЗ.

На момент ДТП в автобусе находились 11 пассажиров.

Данный факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Пресс-служба ДП Карагандинской области

В пресс-службе Минздрава уточнили, что врачи возвращались с профосмотра работников компании "Казахмыс".

Министерство приносит глубокие соболезнования родным и близким безвременно ушедших Кенжехановой Виктории Ислямовны и Кыстаубаевой Бакыт Рашитовны. Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

На следующий день, 20 сентября, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов выразил глубокие соболезнования семьям погибших врачей в Карагандинской области и пожелал выздоровления пострадавшим.