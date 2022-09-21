В ДТП в Карагандинской области погибли 2 врача
Фото: пресс-служба МЗ РК
19 сентября возле поселка Сарышаган в Карагандинской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии погибли двое врачей и пострадали восемь медработников поликлиники города Балхаша ТОО "Медицинский центр Жезказган", сообщает Zakon.kz.
По данным областного ДП, на трассе столкнулись автобус и грузовая автомашина марки МАЗ.
На момент ДТП в автобусе находились 11 пассажиров.
Данный факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Пресс-служба ДП Карагандинской области
В пресс-службе Минздрава уточнили, что врачи возвращались с профосмотра работников компании "Казахмыс".
Министерство приносит глубокие соболезнования родным и близким безвременно ушедших Кенжехановой Виктории Ислямовны и Кыстаубаевой Бакыт Рашитовны.Пресс-служба Министерства здравоохранения РК
На следующий день, 20 сентября, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов выразил глубокие соболезнования семьям погибших врачей в Карагандинской области и пожелал выздоровления пострадавшим.
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