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Рыбакина уступила на старте крупного турнира в Токио

Теннис Победа Токио Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выиграть свой первый матч одиночного разряда на Toray Pan Pacific Open. На кортах Токио казахстанка в стартовой игре проиграла россиянке Людмиле Самсоновой, сообщает Zakon.kz.

Удача в поединке за выход во второй круг данных соревнований сопутствовала 30-й ракетке мира из России. Людмила Самсонова отпраздновала успех над Еленой Рыбакиной за полтора часа игрового времени – 6:2, 6:4. Россиянка на 7 эйсов казахстанки ответила одним меньше, при этом полностью использовав все свои брейк-пойнты. ТВ результате чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина покидает корты Токио в самом начале турнира.

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