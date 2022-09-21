Туман накроет север Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 22 сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

На западе, юго-востоке страны ожидаются дожди с грозами и усилением ветра. Ночью и утром на севере республики ожидается туман. РГП "Казгидромет"

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на юге, востоке Актюбинской, на северо-западе, севере, востоке Абайской, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Костанайской, в восточной половине Карагандинской, на юге, востоке Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1 градус.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +28...+30°С.

В Алматы – переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +27...+29°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +32...+34°С.