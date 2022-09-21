Депутат предложила исследовать влияние вышек 5G на здоровье человека

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Екатерина Смышляева предложила провести национальное исследование влияния базовых станций на здоровье человека и довести до людей его результаты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Обращаясь с депутатским запросом к правительству, депутат отметила, что по мере интенсивной застройки мегаполисов и областных центров поступает все больше и больше жалоб граждан на отсутствие качественной сотовой связи и мобильного интернета.

При этом речь о жилье далеко не эконом-класса. Со стороны Министерства цифрового развития и депутатского корпуса за последний год было реализовано много инициатив по контролю качества связи, увеличению штрафов, приобретению необходимого оборудования. Но эффект недостаточный, потому что проблема носит межотраслевой характер. Во-первых, среди граждан распространена радиофобия, а противопоставить разумные доводы в противовес опасениям людей никто не может. В Казахстане комплексное изучение вреда базовых станций для здоровья людей не проводилось. Сегодня даже заключения санитарной службы даются на станцию только после того, как дом принимает решение о разрешении на установку. А на основании чего люди это решение должны принимать? Екатерина Смышляева

Во-вторых, как добавила мажилисвумен, строительство домов ведется без техэтажей. В случае согласия жильцов на установку антенны установить ее будет невозможно, поскольку это будет означать в буквальном смысле поставить ее "на голову" людям.

В-третьих, плотная застройка исключает установку специальных опор для размещения базовых станций. Нет площадей для обеспечения необходимой безопасной зоны на случай падения вышки. Кроме того, не рассчитывается или не берется во внимание нагрузка на сети связи. В-четвертых, из-за большой этажности высота размещения антенн позволяет обеспечить связь только на нижних этажах высоток. Влияют на доступность сигнала и материалы, из которых изготовлены стены, окна и фасады зданий. Мы все понимаем, что процессы цифровизации будут продолжаться, потребность в качественной связи и интернете расти. Екатерина Смышляева

Она напомнила, что сейчас поставлена амбициозная цель – обеспечить ковровое покрытие городов сетью 5G. Это потребует увеличения числа антенн в десятки раз. Поэтому на вопрос, где, как, при каких условиях и насколько безопасно они будут размещаться, необходимо ответить.

А сделать это невозможно, пока к солидарным действиям по обеспечению связью не присоединятся госорганы и частные компании, отвечающие за строительство, санитарно-эпидемиологическую ситуацию, разработку генпланов и стандартов. Над вопросами, касающимися внесения изменений в законы, уже работают депутаты. Екатерина Смышляева

Со своей стороны депутат озвучила ряд предложений для решения вопроса. В частности, именно для минимизации радиофобии она предлагает провести национальное исследование влияния базовых станций на здоровье человека и довести до людей его результаты. Также следует изменить порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения и делать его до момента рассмотрения на собрании жильцов.

Касательно создания инфраструктуры связи, по словам Смышляевой, здесь потребуется при разработке генпланов городов учитывать наличие или возможность размещения базовых станций. В техрегламентах по строительству наряду с другими коммуникациями предусмотреть инфраструктуру связи и ввести практику использования опор двойного назначения и лучших доступных современных элементов городской инфраструктуры.

22 августа в соцсетях писали о том, что вышки связи формата 5G устанавливают вовсе не для скоростного доступа в интернет, а для того, чтобы намеренно облучать людей высокими дозами радиации. Якобы люди болеют именно из-за этого, а не из-за вирусов и бактерий.