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Казахстанских производителей муки начинают постепенно вытеснять с рынков – депутат

Казахстанских производителей муки начинают постепенно вытеснять с рынков – депутат Фото: pixabay
Депутат Ляззат Рамазанова на пленарном заседании Мажилиса заявила, что казахстанских производителей муки начинают постепенно вытеснять с рынков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Свои опасения она высказала в депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина.

Депутат отметила, что 1 августа был принят приказ и.о. министра торговли и интеграции "Об утверждении Правил возмещения части транспортных затрат при экспорте отечественных товаров обрабатывающей промышленности".

Данный приказ был принят в нарушение требований действующего законодательства. На портале "Открытые НПА" документ был размещен в одной редакции, но окончательно был принят в концептуально другой, с явными отличиями от исходной версии. Обновленная версия проекта не была размещена на портале Открытые НПА. Дополнительного обсуждения и согласования с отраслевыми ассоциациями и заинтересованными субъектами бизнеса не проводилось. Показательно, что приказ даже не направлялся в Министерство сельского хозяйства. Хотя именно мукомолы сегодня как никогда нуждаются в государственной поддержке. Депутат Мажилиса Парламента РК Ляззат Рамазанова

Указав на то, что Казахстан находится в едином экономическом пространстве с Россией и Беларусью, она сообщила, что в результате текущей геополитической обстановки наблюдается активизация российских предприятий на приоритетных экспортных рынках для Казахстана – это Узбекистан, Афганистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и Иран.

Казахстанских производителей муки начинают постепенно вытеснять с рынков, и одна из причин – расходы на логистику. Российские экспортеры с 2017 года получают компенсацию части затрат на транспортировку своего продовольствия за рубеж. Наши производители, согласно новому приказу, оказались лишены такой поддержки. Спрашивается, где логика? Ведь чем дальше мы будем игнорировать проблему, тем выше риски лишиться привычных экспортных рынков. Ляззат Рамазанова

В этой связи она призвала Серика Жумангарина внести изменения в указанный приказ и с учетом текущей геополитической ситуации рассмотреть возможность внедрения дополнительных мер поддержки отечественных товаропроизводителей с целью увеличения экспортного потенциала Казахстана.

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