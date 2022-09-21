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Законодательство РК

Разработаны новые правила по проверке водителей на состояние опьянения

разработаны новые правила на медосвидетельствование водителей Фото: Zakon.kz
МВД РК разработало Правила направления для освидетельствования на состояние опьянения и оформления его результатов, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок направления для освидетельствования и оформления его результатов на состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения физических лиц, а также водителей, управляющих транспортным средством, судном, в том числе, маломерным.

Освидетельствование производится уполномоченными должностными лицами непосредственно на месте совершения административного правонарушения или в медицинских организациях с применением специальных приборов и средств, устанавливающих наличие опьянения.

В протоколе об административном правонарушении указываются дата, время, место, основания отстранения от управления транспортным средством для проведения освидетельствования. Копия протокола вручается лицу, в отношении которого ведется производство по делу, либо его законному представителю.

Акт освидетельствования на состояние опьянения прилагается к соответствующему протоколу.

Направление на освидетельствование подписывается должностным лицом, его составившим, а также водителем, направленным для освидетельствования.

При этом отсутствие документов, удостоверяющих личность водителя, не может служить основанием медицинской организации для отказа в освидетельствовании. Данные о личности записываются со слов освидетельствуемого.

Согласно правилам, перед применением специальных приборов и средств проверяются их пригодность и дата метрологической проверки.

Освидетельствование водителей с применением специальных приборов и средств оформляется актом в присутствии двух понятых, участвующих при составлении протокола об административном правонарушении.

Все они должны быть ознакомлены с установленным порядком проведения освидетельствования и использования специальных приборов и средств.

При отсутствии понятых (отдаленность от населенных пунктов, ночное время и другие случаи) допускается проведение освидетельствования физических лиц с их согласия. Результаты такого освидетельствования фиксируются в акте освидетельствования с отметкой о согласии освидетельствованного.

При несогласии водителя на проведение освидетельствования без присутствия понятых или с результатами освидетельствования он направляется на медицинское освидетельствование в медицинское учреждение.

Несогласный водитель должен изложить мотивы своего отказа от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в протоколе об административном правонарушении, акте освидетельствования на состояние опьянения или в отдельном объяснении, которые прилагаются к протоколу об административном правонарушении.

При уклонении от освидетельствования на состояние опьянения в протоколе об административном правонарушении, акте освидетельствования на состояние опьянения, составленных на месте совершения административного правонарушения, делается отметка об этом.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 4 октября.

Предусматривается, что с утверждением новых правил прежние документы утратят силу.

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