Тенге немного укрепился на торгах 21 сентября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 477,73 тенге (-0,23), сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,72 тенге (-0,23).

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 67,95 тенге (-0,42).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 478,59 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477-481 тенге, евро – 474,5-480 тенге, рос. рубль – 7,1-7,55 тенге.

Между тем мировые цены на нефть выросли в ходе торгов 21 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 2,11% и составила 92,53 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI составила 85,75 доллара за баррель.