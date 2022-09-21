Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В обоснованности выплат топ-менеджерам нацкомпаний сомневаются депутаты

В обоснованности выплат топ-менеджерам нацкомпаний сомневаются депутаты Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Парламента РК Максат Раманкулов просит премьер-министра страны Алихана Смаилова пересмотреть политику нацкомпаний по выплате вознаграждений топ-менеджерам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Максат Раманкулов сообщил, что имеются примеры, когда госкомпании из года в год несут убытки и, тем не менее, выписывают себе бонусы и премии. В качестве примера он назвал проект KazPV по производству солнечных батарей "Казатомпром".

"Казатомпром" вложил 88 млрд государственных средств, а передали в частные руки за 1,3 млрд, т.е. за 1,5% от внесенных инвестиций. В итоге чистый убыток "Казатомпрома" по этой сделке составил более 86 млрд тенге. И что делает руководство "Казатомпрома"? Вы будете смеяться, но они выплачивают бонусы себе любимым. И какие бонусы – общий размер вознаграждения руководства компании за 2019-2021 годы составил более 4 млрд тенге. Депутат Мажилиса Парламента РК Максат Раманкулов

По его данным, "КТЖ" выплатила своим топ-менеджерам за 2021 год более 600 млн тенге.

Это только те факты, которые стали известны обществу за последнее время. А сколько решений принимается "втихую", пока сами госпредприятия разворовываются, но мешают развиваться частному бизнесу, можно только догадываться. Максат Раманкулов

В этой связи он попросил главу правительства провести полноценный аудит предприятий квазигосударственного сектора и пересмотреть их политику выплат и вознаграждений топ-менеджерам.

Предлагается также сократить долю участия государства в экономике по результатам аудита не на бумаге, а на деле, и все доходы и расходы нацкомпаний сделать частью бюджета и проводить через публичное обсуждение общества и парламента.

Читайте также

Казахстанских производителей муки начинают постепенно вытеснять с рынков – депутат

В Казахстане могут снизить госпошлину за детский паспорт

В Казахстане планируют снизить нагрузку на малый бизнес

Мадина Мамырханова
Казатомпром Мажилис Парламента РК Нацкомпании Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые герб и флаг появятся у столицы Казахстана
Новые флаг и герб появятся у столицы Казахстана
дополнительные пенсионные выплаты получат казахстанцы с 2023 года
Казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату с 2023 года
обращение мобилизация Россия
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России
Летняя жара до 34 градусов вернется в Казахстан
Летняя жара до 34 градусов вернется в Казахстан
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления