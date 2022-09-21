"Большая звездная четверка" снова вместе и выступит против сборной мира
В этот список Dream Team Europe-2022 вошла "великая четверка" в лице Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея.
Вкупе эти четверо выиграли 67 турниров "Большего шлема" за последние 20 лет.
Ветеранам помогут не менее знаменитые, но уже авторитетные теннисисты, коими считаются Стефанос Циципас, Маттео Берреттини и Каспер Рууд.
Кубок Лэйвера станет последним турниром в карьере швейцарца Роджера Федерера. 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" планирует появиться на корте только в паре. Есть большая вероятность, что его напарником по парной встрече 23 сентября будет Рафаэль Надаль.
Фото: Instagram/lavercup
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