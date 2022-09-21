"Большая звездная четверка" снова вместе и выступит против сборной мира

23-25 сентября в Лондоне пройдет Кубок Рода Лейвера, в котором встречаются команды лучших теннисистов-мужчин Европы и мира. В этот раз европейцы выставили самый "мега-звездный" состав, пригласив в свои ряды знаменитую четверку теннисистов, сообщает Zakon.kz.

В этот список Dream Team Europe-2022 вошла "великая четверка" в лице Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея.

Вкупе эти четверо выиграли 67 турниров "Большего шлема" за последние 20 лет.

Ветеранам помогут не менее знаменитые, но уже авторитетные теннисисты, коими считаются Стефанос Циципас, Маттео Берреттини и Каспер Рууд.

Кубок Лэйвера станет последним турниром в карьере швейцарца Роджера Федерера. 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" планирует появиться на корте только в паре. Есть большая вероятность, что его напарником по парной встрече 23 сентября будет Рафаэль Надаль.

Фото: Instagram/lavercup

Сборная звезд мира на кортах Лондона выступит в следующем составе: Феликс Оже-Альяссим (Канада), Тэйлор Фритц, Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Джек Сок, Джон Изнер (все США), Ник Кирьос и Алекс де Минор (оба Австралия), Диего Шварцман (Аргентина).

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