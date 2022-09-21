Алихан Смаилов поручил подготовиться к паводкам

Премьер-министр РК Алихан Смаилов 21 сентября провел совещание по вопросам реализации Дорожной карты противопаводковых мероприятий, сообщает Zakon.kz.

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин доложил, что основной причиной подтопления населенных пунктов весной этого года стал резкий приток талых и дождевых вод с полей.

При этом снизить риск возникновения ЧС можно только за счет своевременного проведения противопаводковых мероприятий.

По его словам, в настоящее время проведена корректировка перечня паводкоопасных населенных пунктов, количество которых увеличилось до 1046. Вместе с тем акиматы затягивают вопрос финансирования соответствующих мероприятий, в связи с чем возникает риск срыва целевых сроков.

Фото: primeminister.kz

О ходе реализации мероприятий Дорожной карты в регионах доложили акимы Туркестанской области Дархан Сатыбалды, Западно-Казахстанской – Гали Искалиев и Актюбинской – Ералы Тугжанов.

Премьер-министр поручил ускорить работы по мероприятиям Дорожной карты текущего года, обеспечить своевременный перевод земель под водоохранные полосы для исключения их выдачи под строительство зданий, разработать детальные прогнозы возможной ситуации с паводками, а также пересмотреть нормы пропускной способности систем ливневой канализации в соответствующих строительных правилах.

Для обеспечения готовности к паводку следующей весной уже сейчас необходимо проводить превентивные работы, не требующие больших финансовых затрат. Это очистка русел рек, арыков и каналов, дренажных систем, возведение защитных дамб и подготовка гидротехнических сооружений. В целом акимы регионов должны держать вопросы снижения негативных последствий от паводков на личном контроле, – подчеркнул премьер-министр.

21 сентября министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин озвучил одну из версий возникновения сильных пожаров в Костанайской области.