Интернет и связь Beeline восстановлены

Фото: pixabay

21 сентября в нескольких городах Казахстана произошел сбой с интернетом и связью Beeline. Сейчас все работает в штатном режиме, сообщает Zakon.kz

Эксперты компании Beeline Казахстан выяснили, что инцидент произошел из-за обрыва оптического кабеля на территории Парка информационных технологий "Алатау". Кабель отвечал за работу сервиса в Алматы, Талдыкоргане и Кызылорде. Инженерам удалось выяснить причину неполадки, локализовать место обрыва и восстановить работу сервисов. Сейчас все работает в штатном режиме. Эксперты компании Как отметили эксперты, обрыв случился по вине компании, которая проводила землеройные работы в месте пролегания кабеля. Это одна из самых частых причин падения связи. Подобные инциденты случаются, когда компания, проводящая землеройные работы, не запрашивает план подземных коммуникаций и работает вслепую. 21 сентября пользователи Beeline стали жаловаться на сбой связи и интернета. Читайте также Выборы дают старт практическому воплощению политических реформ - политолог В отдаленных районах Шымкента модернизируют защиту от подтоплений ЦИК Казахстана начала подготовку к выборам

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