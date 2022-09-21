Интернет и связь Beeline восстановлены
Фото: pixabay
21 сентября в нескольких городах Казахстана произошел сбой с интернетом и связью Beeline. Сейчас все работает в штатном режиме, сообщает Zakon.kz
Эксперты компании Beeline Казахстан выяснили, что инцидент произошел из-за обрыва оптического кабеля на территории Парка информационных технологий "Алатау".
Кабель отвечал за работу сервиса в Алматы, Талдыкоргане и Кызылорде. Инженерам удалось выяснить причину неполадки, локализовать место обрыва и восстановить работу сервисов. Сейчас все работает в штатном режиме. Эксперты компании
Как отметили эксперты, обрыв случился по вине компании, которая проводила землеройные работы в месте пролегания кабеля. Это одна из самых частых причин падения связи. Подобные инциденты случаются, когда компания, проводящая землеройные работы, не запрашивает план подземных коммуникаций и работает вслепую.
21 сентября пользователи Beeline стали жаловаться на сбой связи и интернета.
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