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Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к боевым действиям

Китай, действия Фото: pixabay
Народно освободительная армия Китая (НОАК) должна сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях. Об этом 21 cентября сказал председатель КНР, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин, сообщает Zakon.kz.

В Пекине состоялся семинар по национальной обороне и военной реформе с участием членов Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, пишут "РИА-Новости".

Си Цзиньпин, как отмечает телеканал, в частности, подчеркнул, что Вооруженные силы должны "сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях".

Глава КНР также заявил о необходимости твердо придерживаться пути реализации ранее намеченных целей реформы. По словам Си Цзиньпина, важнейшим требованием к армии является ее боеспособность и умение побеждать.

После начала реформ в НОАК были созданы ракетные войска стратегического назначения, и в настоящий момент они вместе с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими силами и Народной вооруженной полицией КНР составляют ВС Китая.

Китайский лидер в 2017 году заявил, что к 2035 году планируется завершить модернизацию Вооруженных сил страны, чтобы они полностью отвечали вызовам современности и требованиям нового времени. А к 2050 году НОАК должна превратиться в Вооруженные силы передового мирового уровня.

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