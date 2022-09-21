5 поликлиник и перинатальный центр откроют в Шымкенте

21 сентября аким Шымкента Мурат Айтенов выступил на заседании Правительства с докладом по реализации национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", сообщает Zakon.kz.

По словам акима, за последние восемь месяцев выполнено восемь из девяти установленных индикаторов. По одному индикатору – "Ожидаемая продолжительность жизни населения» – данные выйдут в 2023 году.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

В последние годы уровень рождаемости в городе вырос, а патронаж беременных женщин и детей до пяти лет вырос с 73% до 100%.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Согласно данным, на плановый показатель влияет и количество умерших младенцев. Но дело в том, что основные организации здравоохранения Туркестанской области расположены в Шымкенте, поэтому факты смертности регистрируются в городе. А Национальное бюро статистики эти данные корректирует.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Мурат Айтенов отметил, что совместно с Министерством здравоохранения проводится системная работа по спасению жизни младенцев.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

В этом году в Шымкенте создано 10 мобильных педиатрических бригад для детей. В поликлиниках в два раза увеличилось количество кабинетов планирования семьи и развития ребенка.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

В ближайшие три года в городе планируется построить пять поликлиник и современный перинатальный центр на 200 коек, а также университетскую больницу и центр на 700 посещений.