Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

5 поликлиник и перинатальный центр откроют в Шымкенте

аким Шымкента на заседании правительства Фото: пресс-служба акимата города Шымкент
21 сентября аким Шымкента Мурат Айтенов выступил на заседании Правительства с докладом по реализации национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", сообщает Zakon.kz.

По словам акима, за последние восемь месяцев выполнено восемь из девяти установленных индикаторов. По одному индикатору – "Ожидаемая продолжительность жизни населения» – данные выйдут в 2023 году.

доклад по Шымкенту

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

В последние годы уровень рождаемости в городе вырос, а патронаж беременных женщин и детей до пяти лет вырос с 73% до 100%.

Доклад по Шымкенту

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Согласно данным, на плановый показатель влияет и количество умерших младенцев. Но дело в том, что основные организации здравоохранения Туркестанской области расположены в Шымкенте, поэтому факты смертности регистрируются в городе. А Национальное бюро статистики эти данные корректирует.

строительство больниц

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Мурат Айтенов отметил, что совместно с Министерством здравоохранения проводится системная работа по спасению жизни младенцев.

Доклад по Шымкенту

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

В этом году в Шымкенте создано 10 мобильных педиатрических бригад для детей. В поликлиниках в два раза увеличилось количество кабинетов планирования семьи и развития ребенка.

аким Шымкента докладывает о планах

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

В ближайшие три года в городе планируется построить пять поликлиник и современный перинатальный центр на 200 коек, а также университетскую больницу и центр на 700 посещений.

Читайте также

В отдаленных районах Шымкента модернизируют защиту от подтоплений

В Шымкенте автоматизировали отбор учителей в школы

В Жамбылском районе Алматинской области отремонтируют дороги на 47 улицах

Данияр Кунафин
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые герб и флаг появятся у столицы Казахстана
Новые флаг и герб появятся у столицы Казахстана
дополнительные пенсионные выплаты получат казахстанцы с 2023 года
Казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату с 2023 года
обращение мобилизация Россия
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России
Летняя жара до 34 градусов вернется в Казахстан
Летняя жара до 34 градусов вернется в Казахстан
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления