ЦИК Казахстана начала подготовку к выборам

22 сентября 2022 года состоится заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, cообщает Zakon.kz.

На заседании Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан будет рассмотрен вопрос об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов президента Республики Казахстан.

Также рассмотрят вопрос об организации деятельности наблюдателей иностранных государств, международных организаций, представителей иностранных СМИ.

На заседании расскажут об организации обучения членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в период подготовки к внеочередным выборам президента Республики Казахстан.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев 21 сентября.

21 сентября Акорда опубликовала обращение президента Касым-Жомарта Токаева к казахстанцам.