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ЦИК Казахстана начала подготовку к выборам

выборы Фото: gov.kz
22 сентября 2022 года состоится заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, cообщает Zakon.kz.

На заседании Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан будет рассмотрен вопрос об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов президента Республики Казахстан.

Также рассмотрят вопрос об организации деятельности наблюдателей иностранных государств, международных организаций, представителей иностранных СМИ.

На заседании расскажут об организации обучения членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в период подготовки к внеочередным выборам президента Республики Казахстан.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев 21 сентября.

21 сентября Акорда опубликовала обращение президента Касым-Жомарта Токаева к казахстанцам.

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