ЦИК Казахстана начала подготовку к выборам
На заседании Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан будет рассмотрен вопрос об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов президента Республики Казахстан.
Также рассмотрят вопрос об организации деятельности наблюдателей иностранных государств, международных организаций, представителей иностранных СМИ.
На заседании расскажут об организации обучения членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в период подготовки к внеочередным выборам президента Республики Казахстан.
Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев 21 сентября.
21 сентября Акорда опубликовала обращение президента Касым-Жомарта Токаева к казахстанцам.