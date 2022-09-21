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В отдаленных районах Шымкента модернизируют защиту от подтоплений

Аким Шымкента Фото: пресс-служба акимата города Шымкент
Арыки общей протяженностью 5,3 км уже установили в 14 местах. В 31 точке ирригационные системы установят в период с 2023 по 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Продолжается объезд акима Шымкента по отдаленным микрорайонам города. В этот раз он посетил жилой массив Маятас Енбекшинского района и встретился с жителями.

Айтенов проверяет арыки

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Там по улице К. Нысанбайулы устанавливаются ирригационные лотки. Оценив качество и масштабы строительных работ, аким города отметил необходимость тщательного исполнения ранее данных поручений.

Пришла осень. Мы не можем предсказать, какой будет погода. Поэтому, чтобы избежать неприятностей при обильных осадках, на территории должны быть завершены работы в обозначенные сроки.Мурат Айтенов

Сейчас идут работы по организации в жилых массивах Тогус, Маятас, Бадам-1 и микрорайоне "Шанырак" Енбекшинского района ирригационной системы.

проверка арыков в Шымкенте

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Ее общая протяженность – 1,6 км. Работы, начатые подрядчиками два месяца назад, должны завершить в октябре.

В 2021 году в 13 населенных пунктах Енбекшинского района установили ирригационные арыки общей протяженностью 3,3 км.

строительство арыков

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В 2022 году для предотвращения подтопления ливневыми паводками власти запланировали строительство ирригационных систем протяженностью 7,3 км для 21 объекта.

Арыки общей протяженностью 5,3 км уже установили в 14 местах. Это жилые массивы Карабастау, Бойыт ата, Каратобе, Гулабад, Каратобе, Наурыз, Тогус, Керуен-сарай, Бадам-1, улицы Досметова, Ш. Уалиханова, Тюльпан, Терискей, Сайрамская, Оркен, Момышулы, Даугол.

прокладка арыков

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В 31 точке ирригационные системы организуют в период с 2023 по 2025 год.

В Аль-Фарабийском районе определили 26 улиц, где во время ливней скапливается вода.

Власти разработали проектно-сметную документацию для проведения ирригационных систем. Этим летом началось строительство ирригационных устройств вдоль 19 улиц в центральной части города. На остальных семи улицах они появятся в 2023 году.

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