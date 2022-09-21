В отдаленных районах Шымкента модернизируют защиту от подтоплений
Продолжается объезд акима Шымкента по отдаленным микрорайонам города. В этот раз он посетил жилой массив Маятас Енбекшинского района и встретился с жителями.
Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
Пришла осень. Мы не можем предсказать, какой будет погода. Поэтому, чтобы избежать неприятностей при обильных осадках, на территории должны быть завершены работы в обозначенные сроки.Мурат Айтенов
Сейчас идут работы по организации в жилых массивах Тогус, Маятас, Бадам-1 и микрорайоне "Шанырак" Енбекшинского района ирригационной системы.
Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
В 2021 году в 13 населенных пунктах Енбекшинского района установили ирригационные арыки общей протяженностью 3,3 км.
Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
Арыки общей протяженностью 5,3 км уже установили в 14 местах. Это жилые массивы Карабастау, Бойыт ата, Каратобе, Гулабад, Каратобе, Наурыз, Тогус, Керуен-сарай, Бадам-1, улицы Досметова, Ш. Уалиханова, Тюльпан, Терискей, Сайрамская, Оркен, Момышулы, Даугол.
Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
В Аль-Фарабийском районе определили 26 улиц, где во время ливней скапливается вода.
Власти разработали проектно-сметную документацию для проведения ирригационных систем. Этим летом началось строительство ирригационных устройств вдоль 19 улиц в центральной части города. На остальных семи улицах они появятся в 2023 году.