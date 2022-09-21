Выборы дают старт практическому воплощению политических реформ – политолог

Инициативы главы государства по поэтапному проведению президентских и парламентских выборов нацелены на перезапуск политической системы, отметил в беседе с журналистом Zakon.kz руководитель Казахстанского института общественного развития, член Национального курултая Казбек Майгельдинов.

Комментируя указ главы государства о внеочередных президентских выборах, намеченных на 20 ноября 2022 года, политолог, руководитель Казахстанского института общественного развития, член Национального курултая Казбек Майгельдинов подчеркнул, что Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 году обозначил основной концепт своей предвыборной программы, который заключается в тезисе – сначала политика, потом экономика. В рамках данного концепта началась реализация концепции “Слышащего государства”, предусматривающей проведение глубинных политических реформ.

С 2019 года по сегодняшний день были приняты и реализованы четыре пакета политических реформ главы государства. Логическим продолжением этих реформирований стал Всенародный референдум по внесению изменений в Конституцию страны, проведенный в июне 2022 года. Было обновлено более 30 процентов Основного закона. Поэтому можно сказать, что конституционный референдум стал некой предпосылкой для перезагрузки всей политической системы. Руководитель Казахстанского института общественного развития, член Национального курултая Казбек Майгельдинов

– И сегодня глава государства подписал указ о проведении досрочных президентских выборов, которые состоятся 20 ноября 2022 года, – говорит политолог. – В последующем, весной 2023 года, пройдут, как он сказал в Послании народу 1 сентября, внеочередные парламентские выборы.

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По мнению эксперта, инициативу о проведении досрочных президентских выборов следует рассматривать сквозь призму всех политических реформ. И практической их реализацией должны стать обновление, трансформация всей политической системы.

Проведение президентских выборов с семилетним сроком даст, в первую очередь, основу для беспрерывной реализации всех намеченных целей по социальной, экономической политике и в целом по политическому реформированию. Второе – будет обновлен весь государственный аппарат, начиная с Парламента и до правительства. Третье – созданы четкие демократические предпосылки для максимального участия населения и развития плюрализма. Снижены пороги по регистрации партий, это говорит о том, что в новом Парламенте будут новые политические силы. Руководитель Казахстанского института общественного развития, член Национального курултая Казбек Майгельдинов

Во-вторых, на взгляд эксперта, развитие местного самоуправления, то есть прямые выборы акимов сел, районов, и в дальнейшем, возможно, городов приведут к тому, что население будет напрямую выбирать акимов. С другой стороны, возрастет ответственность акимов за реализацию поставленных задач в рамках дальнейших реформ, считает он.

– В целом мы видим, что за этот короткий период – за три года – происходит трансформация политической системы как на законодательном уровне, так и на практическом, – заметил Казбек Майгельдинов. – Предстоящие выборы как раз таки должны стать показательными результатами развития демократического пути в Казахстане.

Резюмируя сказанное, эксперт подчеркнул, что президентские выборы следует рассматривать в комплексе и сквозь призму всех политических реформ последних трех лет.

Реализация на законодательном уровне большого пакета политических инициатив президента открывает этап их институционализации через механизм выборов и голосования. На первом проведена конституционная реформ и теперь необходимы выборы президента, Парламента и маслихатов всех уровней. Руководитель Казахстанского института общественного развития, член Национального курултая Казбек Майгельдинов

Таким образом, озвученные главой государства инициативы по поэтапному проведению президентских и парламентских выборов в ближайшей перспективе нацелены прежде всего на перезапуск политической системы страны, полагает эксперт.