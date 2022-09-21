В Медеуском районе Алматы отключат холодную воду

23 сентября холодную воду отключат в некоторых жилых домах и зданиях в Медеуском районе. Об этом рассказали в ГКП "Алматы су", сообщает Zakon.kz.

Холодной воды не будет с 00:00 до 7:00 в некоторых домах:

вдоль проспектов Достык и Назарбаева южнее проспекта Аль-Фараби;

в микрорайоне Горный гигант и Юбилейный, жилом массиве Каменское плато, коттеджных городках Алматы, VIP Алем, Luxor;

на улицах Ахмедиярова, Баглановой, Байжанова, Бас батыра, Бигельдинова, Горная, Диваева, Домбра, Елибекова, Жамакаева, Жанибекова, Жукова, Искандерова, Камар сулу, Керей-Жанибек хандары, Курмет, Кыз Жибек, Луганского, Максимова, Манаева, Мангистауская, Найманбаева, Нурмагамбетова, Омаровой, Ондасынова, Оспанова, Радлова, Рубинштейна, Таттимбета, Сахариева, Тайманова, Топоркова, Трофимова, Хаджи Мукана, Хмелева, Чайкиной, Чимбулакская.

Снижение воды на сетях будет ощущаться в домах, которые расположены в микрорайонах Самал-1, Самал-2, Самал-3, а также по улицам Армянская, Береговая, Инженерная, Ньютона, Фонвизина.

Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности при выполнении работ на объектах и сетях водоснабжения. ГКП "Алматы су"

Алматинцев просят с пониманием отнестись к неудобствам.