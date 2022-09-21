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Александр Бублик стартовал с победы на турнире во Франции

бублик стартовал с победы на турнире в Метце Фото: Instagram/bublik
В матче первого круга лучший теннисист Казахстана встретился с представителем Франции Эваном Фернессом. Матч завершился со счетом 5:7, 6:4, 7:6 (7:5), сообщает Zakon.kz.

Казахстанский теннисист Александр Бублик прошел во второй круг турнира серии ATP 250 в Метце (Франция), сообщает Prosports.kz.

За игру, которая длилась 2 часа и 31 минуту, Бублик реализовал один брейк-поинт из шести возможных при семи двойных ошибках и четырнадцати эйсах.

Ранее Бублик в паре с итальянским спортсменом Лоренцо Музетти обыграл пару Филипп Освальдо – Робин Хаасе в двух сетах со счетом 7:6 (8:6), 6:3 на турнире ATP в Метце (Франция).

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Бублик Александр Франция
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