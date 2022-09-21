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160 семей в Актау не могут получить свои квартиры больше трех лет

Жители Актау не могут получить квартиры Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Всего в областном центре из-за финансовых трудностей остановилось строительство двух жилых комплексов. Остальные объекты, а их больше десятка, власти назвали "текущими" и "решаемыми", сообщает Zakon.kz.

Первым покупателям квартир в жилом комплексе Керуен обещали вручить ключи в 2019 году, всего через год после начала строительства, сообщает телеканал "Астана".

Но уже три года, как люди, вложившие миллионы тенге, приходят к своему дому, чтобы привлечь внимание к проблеме. И хотя многоэтажку с горем пополам возвели, ремонт начать невозможно.

Застройщик нам такой моральный и материальный ущерб приносит. Здесь нет ни воды, ни света, ни отопления, но тем не менее. Люди согласились на 150 тысяч, потому что деваться некуда. Живут на квартирах, арендуют жилье, вот так и манипулирует застройщик вкладчиками. Жительница Актау Гульнур Таргынова

150 тысяч тенге сверху, по словам застройщика, он запросил за оплату комуслуг до получения технического паспорта. Деньги обещали вернуть после перерасчета. Чуть больше недели назад к дому даже подвели электросети.

Отопление мы подключили, осталось официальное разрешение, опрессовку в прошлом году подготовили. Документы будут после того, как мы начнем, дом вводить в эксплуатацию, воду, свет, когда все дадим, в течение 4-6 месяцев будут готовы техпаспорта. Газ потом уже будет, после ввода в эксплуатацию. Гендиректор строительной компании Ербол Орынбаев

К слову, застройщику уже не первый раз приходится оправдываться перед владельцами квартир.

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