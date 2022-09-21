Гибель ребенка в Талдыкоргане: суд вновь водворил подозреваемую в изолятор

Прокуратура Талдыкоргана поддержала протест полиции. Преступление относится к категории тяжких. Подозреваемую в убийстве перевели в ИВС из-под домашнего ареста, сообщает Zakon.kz.

В Талдыкоргане изменили меру пресечения 23-летней девушке, которую подозревают в избиении и убийстве трехлетнего ребенка, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

12 сентября в одну из больниц Талдыкоргана доставили трехлетнего ребенка с явными признаками побоев.

Несмотря на усилия медиков, мальчик скончался. Полицейские выяснили, что за ребенком и его годовалым братом присматривала 23-летняя девушка вместе со своей мамой.

Девушку вначале водворили в ИВС, однако городской суд санкционировал в отношении нее "домашний арест".

Между тем прокуратура поддержала ходатайство полиции об изменении подозреваемой меры пресечения и опротестовала судебное решение.