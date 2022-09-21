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Увольнение сотрудников скорой в Жанаозене: глава упрздрава ответил на претензии

Забастовка сотрудников скорой помощи в Жанаозене Фото: pixabay
Руководитель Управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумиров дал эксклюзивный комментарий Zakon.kz по ситуации с уволившимися сотрудниками скорой помощи в Жанаозене.

Ранее уволившиеся сотрудники скорой помощи в Жанаозене рассказали Zakon.kz, что планируют подать в суд на руководство из-за ситуации на станции.

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Уволившиеся сотрудники скорой помощи в Жанаозене планируют подать в суд на руководство

Руководитель Управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумиров рассказал о фактах давления на сотрудников скорой помощи.

Аманбек Жумиров заявил, что освобожденные от должности сотрудники начали оказывать давление на коллег, которые продолжали работать.

Им начали поступать звонки с угрозами, требования уволиться с работы в знак солидарности. Одного из фельдшеров избили уволенные коллеги после того, как он сдал смену. Данный инцидент произошел в фельдшерской комнате отдыха. Он поступил в приемный покой Жанаозенской городской больницы в отделение травматологии с диагнозом: ушибы мягких тканей височной области с обеих сторон. Ушибы грудной клетки. Также у некоторых сотрудников выбили окна в доме. В связи с чем они были вынуждены написать заявления на увольнение по собственному желанию. Также бывшие коллеги агитируют уволиться с работы сотрудников, которые находятся в трудовом отпуске и на больничном.Аманбек Жумиров

Глава упрздрава заявил, что "не оставит без защиты своих коллег". Он подчеркнул, что выполнить все требования бастовавших невозможно. Увеличение зарплаты – процесс, требующий времени, отметил Аманбек Жумиров.

Представьте, что завтра из-за ваших действий скорая не приедет к члену вашей семьи. Наша задача – помогать людям, ведь в мире нет ничего дороже человеческой жизни.Аманбек Жумиров

Ранее в Жанаозене по решению суда закончилась забастовка сотрудников скорой. 11 людей освободили от занимаемых должностей, 30 человек в знак солидарности написали заявление на увольнение по собственному желанию.

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Данияр Кунафин
Жанаозен
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