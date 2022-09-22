В 6 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
В "Казгидромете" сообщили о штормовом предупреждений в ряде регионов.
22 сентября:
На западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем на юге области 15-20 м/с.
На северо-западе, севере, востоке Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На юге, востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
На западе, юге Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.
В Атырау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.
22-24 сентября:
В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На большей части Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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