В 6 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Синоптики РГП "Казгидромет" предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в четырех регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В "Казгидромете" сообщили о штормовом предупреждений в ряде регионов.

22 сентября:

На западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем на юге области 15-20 м/с.

На северо-западе, севере, востоке Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

На западе, юге Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Атырау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

22-24 сентября:

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.