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Байден предложил расширить Совет Безопасности ООН

Предложил расширить Совет Безопасности ООН Фото: Instagram/whitehouse
Вашингтон выступает за увеличение числа постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил президент США Джо Байден, выступая на 77-й сессии Генассамблеи, сообщает Zakon.kz.

В число новых постоянных членов могут войти представители стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, отметил он.

Я считаю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира. Члены Совета Безопасности ООН, включая США, должны постоянно придерживаться и защищать Устав ООН, а также воздерживаться от применения права вето, за исключением редких, чрезвычайных ситуаций для обеспечения эффективности Совета Безопасности.Президент США Джо Байден

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, что Германия готова стать постоянным членом Совбеза (СБ) ООН.

Шольц уточнил, что ФРГ на протяжении многих лет выступает за реформы СБ ООН и его расширение. Он отметил, что Германия соблюдает принципы всемирной организации и выступает за сотрудничество.

На данный момент постоянными членами СБ ООН являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.

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