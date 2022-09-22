На австралийское побережье выбросились 230 китов

230 китов выбросились на западное побережье Тасмании (Австралия). Около половины млекопитающих живы, сообщает Zakon.kz.

Как передает Euronews со ссылкой на Министерство природных ресурсов и окружающей среды Тасмании, сейчас команда из программы сохранения морской среды, собрав снаряжение для спасения, направляется в этот район.

Местные жители накрыли выживших китов одеялами и обливают их водой, чтобы поддержать их жизнь, в то время как другие животные поблизости тщетно пытаются вернуться в воду.

Эксперты планируют спасти китов, но операция будет сложной из-за местоположения, говорится в заявлении министерства. Спасатели постараются выпустить в воду тех дельфинов, у которых еще достаточно сил, чтобы выжить, и отбуксируют туши погибших подальше в океан, чтобы не привлекать акул в этот район.

По словам специалиста по дикой природе Ванессы Пиротта, киты могли "сбиться с ориентации", следовать за больным или дезориентированным вожаком, также они могли быть чем-то напуганными на мелководье. Изменение климата также может оказать влияние, говорит эксперт.

Однако точные причины выброса китов на мель остаются загадкой, добавила она.

Ранее 14 кашалотов были обнаружены на острове Кинг, который входит в штат Тасмания.