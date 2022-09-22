В Казахстане снова увеличилось количество заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки зарегистрирован 151 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Астане – 16,
в Алматы – 13,
в Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 35,
в Актюбинской области – 9,
в Алматинской области – 1,
в Жетысуской области – 2,
в Атырауской области – 2,
в ВКО – 8,
в Абайской области – 4,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 10,
в Карагандинской области – 12,
в Улытауской области – 4,
в Костанайской области – 14,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 5,
в СКО – 11,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране подтверждено 1 392 885 случаев.
В Казахстане 2672 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Астане – 26,
в Алматы – 424,
в Акмолинской области – 500,
в Актюбинской области – 187,
в Атырауской области – 403,
в Восточно-Казахстанской области – 3,
в Абайской области – 1,
в Жамбылской области – 18,
в Западно-Казахстанской области – 351,
в Карагандинской области – 17,
в Улытауской области – 11,
в Костанайской области – 382,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 325,
в Северо-Казахстанской области – 20.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 370 531 человек.