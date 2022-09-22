Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане снова увеличилось количество заболевших коронавирусом

Коронавирус в Казахстане 22 сентября Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 21 сентября рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Затронуты все регионы страны, кроме Кызылординской области. Больше всего заболевших – в Акмолинской, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 151 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Астане – 16,

  • в Алматы – 13,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Акмолинской области – 35,

  • в Актюбинской области – 9,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Жетысуской области – 2,

  • в Атырауской области – 2,

  • в ВКО – 8,

  • в Абайской области – 4,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в ЗКО – 10,

  • в Карагандинской области – 12,

  • в Улытауской области – 4,

  • в Костанайской области – 14,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 1,

  • в Павлодарской области – 5,

  • в СКО – 11,

  • в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 392 885 случаев.

В Казахстане 2672 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Астане – 26,

  • в Алматы – 424,

  • в Акмолинской области – 500,

  • в Актюбинской области – 187,

  • в Атырауской области – 403,

  • в Восточно-Казахстанской области – 3,

  • в Абайской области – 1,

  • в Жамбылской области – 18,

  • в Западно-Казахстанской области – 351,

  • в Карагандинской области – 17,

  • в Улытауской области – 11,

  • в Костанайской области – 382,

  • в Мангистауской области – 4,

  • в Павлодарской области – 325,

  • в Северо-Казахстанской области – 20.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 370 531 человек.

Читайте также

Ученые Семея исследуют воздействие "малых" доз радиации на живой организм

Нутрициолог рассказала, как справиться с осенней хандрой и укрепить иммунитет

В Казахстане выросла младенческая смертность

Константин Вноровский
COVID-19 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые герб и флаг появятся у столицы Казахстана
Новые флаг и герб появятся у столицы Казахстана
дополнительные пенсионные выплаты получат казахстанцы с 2023 года
Казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату с 2023 года
Москва Алматы перелет
Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
Летняя жара до 34 градусов вернется в Казахстан
Летняя жара до 34 градусов вернется в Казахстан
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления