В Казахстане снова увеличилось количество заболевших коронавирусом

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 21 сентября рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Затронуты все регионы страны, кроме Кызылординской области. Больше всего заболевших – в Акмолинской, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 151 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Астане – 16,

в Алматы – 13,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 35,

в Актюбинской области – 9,

в Алматинской области – 1,

в Жетысуской области – 2,

в Атырауской области – 2,

в ВКО – 8,

в Абайской области – 4,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 12,

в Улытауской области – 4,

в Костанайской области – 14,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 5,

в СКО – 11,

в Туркестанской области – 2. Всего в стране подтверждено 1 392 885 случаев. В Казахстане 2672 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Астане – 26,

в Алматы – 424,

в Акмолинской области – 500,

в Актюбинской области – 187,

в Атырауской области – 403,

в Восточно-Казахстанской области – 3,

в Абайской области – 1,

в Жамбылской области – 18,

в Западно-Казахстанской области – 351,

в Карагандинской области – 17,

в Улытауской области – 11,

в Костанайской области – 382,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 325,

в Северо-Казахстанской области – 20. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 370 531 человек. Читайте также Ученые Семея исследуют воздействие "малых" доз радиации на живой организм Нутрициолог рассказала, как справиться с осенней хандрой и укрепить иммунитет В Казахстане выросла младенческая смертность

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