АО "АрселорМиттал Темиртау": Должный уход за саженцами организован!

На днях стартует очередная кампания по высадке саженцев и сеянцев в рамках озеленения Темиртау и создания зеленого пояса вокруг города, сообщает Zakon.kz.

О том, как организовывались работы и будет ли обеспечен должный уход за саженцами, рассказала и.о. директора по корпоративной и социальной ответственности АО "АрселорМиттал Темиртау" Гульнара Стамкулова.

– Гульнара Бейсеновна, добрый день! Вы тот человек, который организовывает такую масштабную работу по высадке саженцев. Расскажите, пожалуйста, насколько это сложно?

– Это трудоемкий и содержательный процесс. Озеленение города и создание зеленого пояса – это не очередной проект в нашей работе, это выполнение жизненной для родного города миссии. Наша компания поставила перед собой цель, а дальше уже дело техники. В первую очередь определили участки под посадку, исследовали почву, обсудили детали с заинтересованными сторонами, получили консультации экспертов и выбрали из подрядчиков профессионалов, которые занимаются посадкой и озеленением Темиртау.

– В какие сроки вам удалось организовать выполнение такого большого объема работ?

– Подготовительные работы ведутся с 2021 года. Время до весенней высадки было необходимо для того, чтобы понять, пригодна ли почва для высадки, какие требования выполнить и какие посадочные материалы использовать для лучшей приживаемости. Почву на участках проверили на лесопригодность, определили механический и химический составы и только затем определили ассортимент древесных и кустарниковых пород, подходящих для наших почвенных и климатических условий.

– Кто утверждал места высадки саженцев и сеянцев?

– Городские власти определили участки в черте города, а для создания зеленого пояса вокруг города территории определялись Управлением природных ресурсов по Карагандинской области.

– Существует клише, что сеянцы – это просто семена деревьев. Так ли это? Какой высоты могут достигать сеянцы?

– Сеянцы выращивают из семян, затем их доращивают до размеров саженцев. Сеянцы – это двух-трехлетние молодые деревья высотой не менее 10 см и не более 60 см. Нас спрашивают: почему было решено использовать сеянцы для создания зеленого пояса, а не высаживать сразу взрослые деревья? Этот вопрос обсуждался с экспертами КазНИИЛХА, специалисты которого разработали рабочий проект по созданию зеленого пояса.

Прежде чем принять решение, были выполнены изыскательские работы, по результатам полевых и лабораторных исследований данные почвы отнесены к группе тяжелого механического состава, и на основании требований "Правил воспроизводства лесов и лесоразведения в РК" лесные культуры на таких участках создаются только посадкой сеянцев. Для возможности изменения биоценоза почвы специалистами решено высаживать сеянцы, которые и помогут скорректировать состав почв в лучшую сторону.

– Как подготавливаются территория и почва перед высадкой деревьев?

– Предусмотрен комплекс агротехнических мероприятий. После выравнивания участка, очистки от мусора и разметки под будущие насаждения подготавливаются лунки для высадки лиственных саженцев и траншеи для создания живой изгороди. При замене грунта строго соблюдаются рекомендации экспертов КазНИИЛХА. Что касается подготовки территорий для создания зеленого пояса сеянцами, здесь также предусмотрены определенные подготовительные работы.

– Каким образом обеспечивается уход за саженцами?

– Уход за саженцами – это одно из главных мероприятий в вопросе приживаемости саженцев. За три года саженец полностью окрепнет. Поэтому на этот период компания "АрселорМиттал Темиртау" взяла на себя обязательства по уходу, который заключается не только в поливе, но и в удобрении и рыхлении почвы, прополке от сорняков, создании приствольного круга, обработке от вредителей, кронировании и других аспектах.

– Отслеживает ли кто-то состояние ранее высаженных саженцев?

– Обязательно! На ежемесячной основе мы комиссионно обходим участки с высаженными ранее саженцами, а также выявляем необходимость корректировки ухода или проведения дополнительных процедур.

– Что происходит с саженцами, которые не прижились? Они подлежат замене?

– Не прижившиеся саженцы в обязательном порядке будут заменены на новые. Процент отпада будет виден по истечении уже первого вегетационного периода.

– Сколько средств было направлено на озеленение?

– С начала работ уже выделено около 700 млн тенге. На следующие годы будет также предусматриваться определенный бюджет, ведь крайне важно не только посадить, но и обеспечить должный уход за саженцами. В завершение нашей беседы хотелось бы обратиться к горожанам: Темиртау – наш общий дом! Давайте беречь природу и не допускать небережного отношения к деревьям. Только совместными усилиями мы сможем озеленить город металлургов!