Спецоперация в Алматы: мужчина пытался продать автомат за 3 млн тенге
Фото: polisia.kz
В Алматы в ходе спецоперации задержан мужчина, пытавшийся сбыть автомат Калашникова за 3 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.
Мужчину задержали. Он водворен в изолятор временного содержания.
По подозрению в торговле оружием в ходе спецоперации задержан гражданин А., 1980 года рождения. Он сбыл автомат АК-74, пригодный для стрельбы патронами 5,6 мм. Номерные обозначения оружия уничтожены, и мы полагаем, что умышленно, чтобы затруднить его идентификацию. Начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Жанат Нургалиев
Назначена судебно-баллистическая экспертиза, по результатам которой будут установлены принадлежность и происхождение огнестрельного оружия.
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