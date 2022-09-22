Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Спецоперация в Алматы: мужчина пытался продать автомат за 3 млн тенге

мужчина пытался продать автомат за 3 млн тенге Фото: polisia.kz
В Алматы в ходе спецоперации задержан мужчина, пытавшийся сбыть автомат Калашникова за 3 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Мужчину задержали. Он водворен в изолятор временного содержания.

По подозрению в торговле оружием в ходе спецоперации задержан гражданин А., 1980 года рождения. Он сбыл автомат АК-74, пригодный для стрельбы патронами 5,6 мм. Номерные обозначения оружия уничтожены, и мы полагаем, что умышленно, чтобы затруднить его идентификацию. Начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Жанат Нургалиев

Назначена судебно-баллистическая экспертиза, по результатам которой будут установлены принадлежность и происхождение огнестрельного оружия.

Читайте также

На австралийское побережье выбросились 230 китов

Подросток "на спор" заявил о террористах в павлодарской школе

Мужчина угнал авто и совершил двойное ДТП в Астане

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые герб и флаг появятся у столицы Казахстана
Новые флаг и герб появятся у столицы Казахстана
дополнительные пенсионные выплаты получат казахстанцы с 2023 года
Казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату с 2023 года
Москва Алматы перелет
Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
Летняя жара до 34 градусов вернется в Казахстан
Летняя жара до 34 градусов вернется в Казахстан
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления