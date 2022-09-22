Спецоперация в Алматы: мужчина пытался продать автомат за 3 млн тенге

Фото: polisia.kz

В Алматы в ходе спецоперации задержан мужчина, пытавшийся сбыть автомат Калашникова за 3 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Мужчину задержали. Он водворен в изолятор временного содержания. По подозрению в торговле оружием в ходе спецоперации задержан гражданин А., 1980 года рождения. Он сбыл автомат АК-74, пригодный для стрельбы патронами 5,6 мм. Номерные обозначения оружия уничтожены, и мы полагаем, что умышленно, чтобы затруднить его идентификацию. Начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Жанат Нургалиев Назначена судебно-баллистическая экспертиза, по результатам которой будут установлены принадлежность и происхождение огнестрельного оружия. Читайте также На австралийское побережье выбросились 230 китов Подросток "на спор" заявил о террористах в павлодарской школе Мужчина угнал авто и совершил двойное ДТП в Астане

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