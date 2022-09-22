Наставник и капитан казахстанской сборной рассказали о готовности к матчу с Беларусью

22 сентября состоится матч группового этапа Лиги Наций УЕФА, в рамках которого футбольная сборная Казахстана примет команду Беларуси на "Астана Арене", сообщает Zakon.kz.

В преддверии этого важного поединка главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев и капитан Асхат Тагыберген высказались о важности данного противостояния.

Фото: Instagram/kff_team

Мы понимаем цену и ответственность этого матча. Ощущаем себя в позитивном ключе, так как давно не виделись с ребятами, давно хотели встретиться и снова ощутить ту атмосферу, в которой пребывали в прошлом цикле благодаря нашим болельщикам. Будет тяжелая игра, мы рады снова встретиться и выйти завтра на "Астана Арену", переполненную нашими болельщиками, которые несомненно дадут положительную энергетику. Магомед Адиев

Не поможет казахстанской сборной в матче с Беларусью защитник "Тараза" Елдос Ахметов.

У нас было 3-4 тренировочных дня. Тяжело привести команду к общему знаменателю за столь короткое время. Не хотел акцентировать на этом внимание, наши соперники тоже находятся в такой ситуации. Мы попытались воздействовать на функцию ребят. У нас было полтора дня для тактических занятий, чтобы посмотреть то сочетание, в котором мы выйдем против Беларуси. Я должен исходить из той ситуации, которая есть. Куат чувствует себя нормально и готов выйти на поле. Махомед Адиев

Сборную Казахстана на этот матч в капитанской повязке выведет игрок костанайского "Тобола" Асхат Тагыберген.

Фото: kff.kz

Беларусь – самый неудобный соперник для нас. Настроение перед игрой хорошее. Мы рады, что встретились и увидели друг друга. Готовы на все 100 процентов. Отдадим все на поле. Стоит опасаться игроков, которые играют в нашем чемпионате. Макс Эбонг и Денис Поляков из "Астаны". Макс может создать проблемы, но, думаю, мы с ним справимся и перед нашими болельщиками одержим победу. Асхат Тагыберген

Капитан казахстанской дружины признался, что сделает все необходимое для победы и постарается забить гол, но ему приятнее отдать пас своим партнерам по сборной.

Мы никогда до этого не занимали первое место в группах. К тому же никогда не обыгрывали сборную Беларуси. Это исторический момент. Сделаем все, что в наших силах. Конечно, постараемся воплотить все наши мечты в реальную жизнь. Асхат Тагыберген

Начало матча Казахстан – Беларусь – 20:00.

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