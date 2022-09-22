В Шымкенте организатора игорного бизнеса признали виновным

Департамент АФМ по городу Шымкенту выявил функционирование незаконного игорного бизнеса. Организатора признали виновным. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на один год, сообщает Zakon.kz.

Обнаружены и изъяты системные блоки и мониторы, ноутбук, игровые терминалы, рулетка, чековый аппарат и другая техника. Дело передали в суд. Организатору ограничили свободу на один год.

В АФМ напомнили, что согласно Закону "Об игорном бизнесе", казино и залы игровых автоматов должны размещаться в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища. Либо в Щучинском районе Акмолинской области в пределах специальной территории.

23 августа преступная группа заработала 15 млн тенге на незаконном игорном бизнесе в Алматы и Алматинской области.

4 августа незаконный игорный бизнес организовали в Атырауской области.