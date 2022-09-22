Казахстан против Беларуси: лидер Лиги Наций готов к реваншу

В четверг, 22 сентября, состоится матч пятого тура Лиги Наций, где на "Астана Арена" лицом к лицу встретятся Казахстан и Беларусь.

Казахстанцы показывают блестящее выступление в своей группе, и победа над Беларусью позволит им закрепиться на первом месте в турнирной таблице. На данный момент после 4 сыгранных матчей наши соотечественники имеют в копилке 10 очков, 3 победы и 1 ничью.

Беларусь на данный момент занимает последнее место в таблице. Это единственная команда в группе, которая еще не одержала ни одной победы. Глядя на статистику, можно отметить, что белорусы пропускают наибольшее количество мячей, а также почти не реализовывают свои голевые моменты.

Тем не менее в Лиге Наций Беларусь – единственная команда, которой удалось "отобрать" очки у Казахстана. Сборные уже встречались в рамках турнира 10 июня в городе Нови-Сад, Сербия. Тогда счет на табло после матча был равным – 1:1.

Для гостей столицы предстоящая встреча не станет решающей, однако можно быть уверенными: предстоящий матч в Астане будет очень жарким и подарит бурю эмоций поклонникам футбола.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 2.26, Х – 3.00, П2 – 3.60