Казахстан против Беларуси: лидер Лиги Наций готов к реваншу
Казахстанцы показывают блестящее выступление в своей группе, и победа над Беларусью позволит им закрепиться на первом месте в турнирной таблице. На данный момент после 4 сыгранных матчей наши соотечественники имеют в копилке 10 очков, 3 победы и 1 ничью.
Беларусь на данный момент занимает последнее место в таблице. Это единственная команда в группе, которая еще не одержала ни одной победы. Глядя на статистику, можно отметить, что белорусы пропускают наибольшее количество мячей, а также почти не реализовывают свои голевые моменты.
Тем не менее в Лиге Наций Беларусь – единственная команда, которой удалось "отобрать" очки у Казахстана. Сборные уже встречались в рамках турнира 10 июня в городе Нови-Сад, Сербия. Тогда счет на табло после матча был равным – 1:1.
Для гостей столицы предстоящая встреча не станет решающей, однако можно быть уверенными: предстоящий матч в Астане будет очень жарким и подарит бурю эмоций поклонникам футбола.
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