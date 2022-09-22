Житель Атырауской области открыл ферму по выращиванию французских коз

Аманжан Кусаинов из Жылыойского района разводит французских альпийских коз, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Он занимается разведением коз с 2014 года. В настоящее время выращивает коз молочной породы. Их отличие от обычных в том, что 90 процентов съеденного корма уходит на молоко. То есть если козы других пород дают до одного литра молока в день, то альпийские – до трех литров. Их привезли из Франции через Москву. Сначала было приобретено три козы, но со временем их количество достигло пятидесяти. Сегодня фермер предлагает своим клиентам козье молоко и произведенную из него продукцию.

Изначально я использовал козье молоко только для лечения сына. Позже это переросло в семейный бизнес. Траву для коз мы заготавливаем посредством специального гидропонного устройства, а корм приобретаю в разных городах, например, ячмень мы поставляем из Уральска. Аманжан Кусаинов

Доение козы происходит при использовании специальных современных технологий, из полученного молока изготавливаются сметана, творог, йогурт.

Фото: пресс-служба РКС Атырауской области

По словам фермера, в сфере животноводства есть свои сложности. Одним из препятствий развития сельскохозяйственного сектора Кусаинов назвал дефицит доступной информации о разведении коз молочной породы. Поэтому в ближайшее время аграрий собирается изучить английский язык и поехать на стажировку в Европу на козью ферму.