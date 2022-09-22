Политолог рассказал о значении предстоящих выборов для политической жизни страны

Предстоящие внеочередные президентские выборы внесут изменения в политическую жизнь страны, а также трансформируют систему и запустят новую динамику развития. Своим мнением с Zakon.kz поделился главный эксперт КИСИ Булат Ауелбаев.

20 ноября текущего года объявлены досрочные президентские выборы. В начале следующего года пройдут парламентские выборы. Такие инициативы впервые были озвучены 1 сентября в Послании президента РК народу Казахстана. Таким образом, до законодательного утверждения даты президентских выборов между различными политическими силами уже началось обсуждение этих предложений, в том числе в СМИ и соцсетях. Что называется, процесс пошел с начала осени, – сказал Ауелбаев.

Именно с этих дней, отметил эксперт, политический процесс начинает свою динамику развития. Начнутся предвыборные мероприятия и выдвижения кандидатов на высокий пост. И действующий президент нашей республики является одним из потенциальных претендентов.

Эксперт полагает, что предстоящие выборы в целом повлияют на избирательный цикл в нашей стране. Активная фаза социально-политической трансформации началась с начала этого года с трагических событий в январе.

Изменилось общественное мнение, политические взгляды, а также правила и законы, в том числе проведен референдум по конституционным реформам. Принятый накануне Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию» является одним из этапов этих перемен. Сейчас идет активная трансформация политической системы, и выборы – это тоже один из этапов преобразований нашего общества и государства, – отметил Булат Ауелбаев.

По мнению эксперта, предстоящие выборы также отличаются царящей в обществе атмосферой, которую в этом году почувствовали не только политики, но и общественность, и граждане Казахстана.

Это все выражается, в том числе, в поведении людей в соцсетях, активизировались политические и общественные деятели. Тот вал информации, те проблемы, которые у нас скопились за 30 лет, все это сейчас обсуждается в открытом режиме. Это касается и ситуации в стране и геополитическая обстановка в целом. Проблем в стране накопилось много, и они достаточно острые, их нужно решать в оперативном порядке.

Кроме того, вокруг нас с каждым днем обостряется геополитическая обстановка. Это влияет на нашу социально-экономическую и политическую ситуацию, так как конфликты, санкционные режимы в ряде соседних государств, разрыв коммуникаций и логистики резко затормаживают международные экономические связи. Так что негативная геополитическая обстановка нарастает, – пояснил эксперт.

В итоге, продолжил он, времени для политических и социально-экономических преобразований в нашей стране остается очень мало. И соответствующие решения нужно принимать сейчас.

Эксперт также заметил, что есть как объективные, так и субъективные причины для объявления выборов.

Объективные я уже назвал: это и геополитическая обстановка, и проблемы внутри страны, которые стали причинами январских трагических событий. Фактически о внеочередных выборах было заявлено 1 сентября, и в резерве для подготовки к ним было три месяца. В этом есть сложность в плане мобилизации финансовых и организационных ресурсов, но политики на то и политики, они должны быть готовы к таким решениям, они не должны быть расслабленными, должны иметь свою программу и платформу, – сказал Булат Ауелбаев.

Главный эксперт КИСИ также отметил, что обновление политической системы – это необходимая и объективная вещь, потому что любой застой ведет к крайне нежелательным последствиям. То, что мы ощутили в январе, и было таким проявлением. И то, что мы сейчас живем в мирной стране, это и стечение обстоятельств, и, конечно же, политическая воля главы государства.

Если говорить о реальном обновлении политических элит, членов правительства и депутатского корпуса, то это дело в первую очередь общественности и граждан нашей республики. Вскоре мы будем рассматривать политические программы и платформы различных политиков и отдавать свое предпочтение, сказал политолог.

Ситуация в стране изменилась, и люди уже не будут принимать на ура какие-то заготовки как от властей, так и от оппозиции. Мы должны, исходя из предыдущего опыта, уже зрелым взглядом смотреть на все события. Дальше мы будем с этим жить 7 лет. Если мы не хотим каких-то форс-мажорных ситуаций, а они крайне нежелательны, то должны сделать свой осознанный выбор, – заключил эксперт.

21 сентября 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов президента РК на 20 ноября 2022 года.

16 сентября на совместном заседании палат Парламента были одобрены поправки в Конституцию о президентских выборах. Теперь в Казахстане президент будет избираться один раз на семь лет.