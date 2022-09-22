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Игроки КХЛ назвали своих любимцев из других видов спорта

Футбол Любимый игрок Фото: Instagram/leomessi
Континентальная хоккейная лига обнародовала результаты опроса игроков об их интересе к другим видам спорта. Хоккеисты назвали аргентинского нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси своим любимым спортсменом, сообщает Zakon.kz.

За аргентинца проголосовали 79 хоккеистов – 12,7%. Немного ему уступил форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который получил 76 голосов – 12,2%.

Хоккей Теннис Любимый игрок

Фото: Instagram/usopen

За двумя знаменитыми футболистами далее в рейтинге любимцев оказались легендарные мастера большой ракетки. 6,7% (42 человека) опрошенных выбрали теннисиста Роджера Федерера, выбор 2,9% (18 игроков) пал на Рафаэля Надаля. 

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