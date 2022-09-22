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Более 107 млрд тенге платежей и налогов было доначислено после проверок на границе с Китаем

Более 107 млрд тенге доначислено налогов и платежей после проверок на границе Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По результатам таможенных проверок было доначислено 107,7 млрд тенге платежей, налогов и пеней. Уполномоченные экономические операторы путем занижения таможенной стоимости товаров пытались уклониться от уплаты таможенных платежей и налогов, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета госдоходов МФ РК, сотрудники органов госдоходов с февраля по май 2022 года провели внеплановые выездные таможенные проверки в отношении 10 уполномоченных экономических операторов.

Принятыми совместными мерами органами государственных доходов с органами прокуратуры и антикоррупционной службы взыскана в бюджет государства сумма таможенных платежей и налогов в размере 59,5 млрд тенге. В том числе за счет самостоятельной уплаты взыскано 56,9 млрд тенге, за счет мер принудительного взыскания – 2,5 млрд тенге.Комитет госдоходов

Как отметили в КГД, работа по взысканию задолженности в отношении уполномоченных экономических операторов и таможенных представителей, несущих солидарную обязанность по уплате таможенных платежей и налогов, продолжается.

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