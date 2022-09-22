В Мангистау 18 отцов получили уголовный срок за неуплату алиментов

В Мангистау с начала года осуждены 18 мужчин. Они не платили алименты своим детям, сообщает Zakon.kz.

Мужчины умышленно скрывали места работы, полностью возложив заботу о детях на плечи их матерей.

Мужчина на протяжении трех лет умышленно не производил выплаты на содержание своих детей, и его задолженность составила более 2 млн тенге. 1 сентября приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних должник признан виновным по статье 139 УК РК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Прокуратура Мангистауской области

По информации прокуратуры, в отношении 62 должников возбуждены административные дела.

Из них судом 34 лица подвергнуты аресту, 28 лицам наложен штраф на общую сумму 403 тыс. тенге. Прокуратура Мангистауской области

В результате проведенной работы по алиментам погашен долг в размере 52 млн тенге.

По словам прокурора области Руфата Куттукова, меры принимаются именно в отношении злостных уклонистов, тем же, кто попал в трудную жизненную ситуацию, совместно с госорганами предоставляется возможность трудоустроиться.

Как отметили в прокуратуре, в области на постоянной основе проводятся ярмарки вакансий, и за истекший период трудоустроено 95 должников по алиментам.