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В Мангистау 18 отцов получили уголовный срок за неуплату алиментов

В Мангистау 18 отцов получили уголовный срок за неуплату алиментов Фото: Zakon.kz
В Мангистау с начала года осуждены 18 мужчин. Они не платили алименты своим детям, сообщает Zakon.kz.

Мужчины умышленно скрывали места работы, полностью возложив заботу о детях на плечи их матерей.

Мужчина на протяжении трех лет умышленно не производил выплаты на содержание своих детей, и его задолженность составила более 2 млн тенге. 1 сентября приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних должник признан виновным по статье 139 УК РК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Прокуратура Мангистауской области

По информации прокуратуры, в отношении 62 должников возбуждены административные дела.

Из них судом 34 лица подвергнуты аресту, 28 лицам наложен штраф на общую сумму 403 тыс. тенге. Прокуратура Мангистауской области

В результате проведенной работы по алиментам погашен долг в размере 52 млн тенге.

По словам прокурора области Руфата Куттукова, меры принимаются именно в отношении злостных уклонистов, тем же, кто попал в трудную жизненную ситуацию, совместно с госорганами предоставляется возможность трудоустроиться.

Как отметили в прокуратуре, в области на постоянной основе проводятся ярмарки вакансий, и за истекший период трудоустроено 95 должников по алиментам.

Развод не является причиной неисполнения своих родительских обязанностей, дети не должны страдать от ошибок взрослых. Тех же, кто не хочет это понимать, будем привлекать к строгой ответственности. Прокурор области Руфат Куттуков

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Анастасия Стативкина
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