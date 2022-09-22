Глава научного центра Минпросвещения высказался об "ошибках" в учебниках

Информация об "ошибках" в учебниках, публикуемая в соцсетях с начала учебного года, не соответствует действительности, заявил глава Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Министерства просвещения РК Елдос Нурланов, сообщает Zakon.kz.

По словам Елдоса Нурланова, критические высказывания про учебники в Сети на поверку оказались недостоверными. Обзор проводился с 5 по 21 сентября.

BMSO за указанный период проверил и прокомментировал 16 критических постов и публикаций в СМИ. Все они не подтвердились, так как приведенные авторами или переданные репостом так называемые "ошибки", "огрехи" учебника и УМК не соответствуют действительности, – написал глава центра в Facebook.

Елдос Нурланов отметил, что среди Топ-5 причин недостоверности первое место занимает "ошибочное мнение или непроверенная информация автора поста".

В этой группе пять постов: (1) пользователь спутал разряд числа с числом 0 (пост после комментариев удален); (2, 3) пользователь не перепроверил наличие понятия "письменная речь", а также то, что "Ана тілі" и "Қазақ тілі" – разные предметы (публично извинился, пост удален); (4, 5) былина, заданная на дом, взята учителем из стороннего источника (пользователь школу не назвал, заверил, что вопрос решается на местном уровне), – перечислил он.

На втором месте, как уточнил глава центра, "неоднозначное восприятие правописания некоторых казахских слов, измененных ТерминКомом в начале 2000-х": "қыргүйек", "көгөніс" (3 поста).

Такое восприятие не ново, этот вопрос поднимается давно. Еще в 2016 году Институт языкознания им. Ахмета Байтурсынова дал разъяснение о том, что в связи с "неприжитием" новой орфографии ряда слов новое и привычное их написание могут использоваться параллельно: қыргүйек/қыркүйек, көгөніс/көкөніс, шегара/шекара, көгет/көкет. Елдос Нурланов

По его словам, на третьем месте – "контрафактная копия учебника".

В 3 постах родители сняли видео с учебниками 2 и 4 класса, где были перевернуты или перемешаны страницы. На поверку оказалось, что такого полиграфического брака в оригинальных учебниках издательств "Алматыкітап" и "Атамұра" нет и до сих пор не встречалось. Елдос Нурланов

Кроме того, как отметил глава центра, впоследствии один из пользователей признался, что получил учебник не в школьной библиотеке, а приобрел в неофициальной точке продаж; другой пользователь распространил видео через разовый аккаунт и проигнорировал все запросы.

Елдос Нурланов напомнил, что учебники в государственных школах предоставляются детям бесплатно.

По его словам, на четвертом месте расположились сразу два заблуждения:

– "неосведомленность в содержании учебных программ или субъективное мнение" (2 поста).

Пользователей смутили тексты в учебнике "Литературное чтение" 2 класса. На поверку оказалось, что это выдержки из рассказа Драгунского В.Ю., классика детской литературы, чьи произведения рекомендованы литературоведами и действующими типовыми учебными программами. Елдос Нурланов

– "прямой перевод предложений и слов с казахского языка на русский" (2 поста).

(1) "көгөністен жасалатын тағамдарды ата" – "назови блюда из газона" (автор поста использовал онлайн-переводчик, который выдал некорректный перевод); (2) "тыйым сөз" – "запретные слова" (речь шла о словах табу, а не о запрещенных или ругательных словах, как подумал автор сообщения. Пользователь поблагодарил за разъяснение и удалил пост). Елдос Нурланов

Как отметил глава центра, на пятом месте – "неосведомленность об орфоэпии", то есть правилах произношения слов, которые могут отличаться от их написания.

В учебнике "Әдебиеттік оқу" за 2 класс в таблице было дано слово "көңілді" и его произношение "көңүлдү". Пользователь сочла это за ошибку или попытку авторов учебника исказить казахские слова. Елдос Нурланов

Также он обратился к пользователям соцсетей, которых попросил перед тем, как написать критику об учебнике или репостнуть такую критику, перепроверять информацию или обращаться к ним напрямую (call-центр 8-708-425-06-29 (WhatsApp), info@bmso.kz).

Елдос Нурланов напомнил, что ложная информация о школьных учебниках наносит репутационный вред национальной системе образования и закрепляет негативные стереотипы в обществе.