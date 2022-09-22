В Алматы прошла встреча с общественностью по вопросам противодействия коррупции
В мероприятии приняли участие представители неправительственных организаций и Общественного совета города Алматы.
Открывая мероприятие, Саян Ахметжанов отметил, что основной целью его визита является решение проблемных вопросов населения, которые отражаются в Карте коррупционных рисков мегаполиса.
К сожалению, в Алматы выявлены 6 основных сфер, волнующих горожан и вызывающих критику с их стороны. Это социальная сфера, которая включает в себя здравоохранение и образование, сфера экологии, земельных отношений, экономики и финансов, строительства и жилья, а также фискальная сфера. Для их устранения и улучшения социального самочувствия граждан нам необходимо тесно взаимодействовать с общественностью.Саян Ахметжанов
В свою очередь приглашенные общественники высказали свое мнение, а также поддержали инициированные новые подходы по профилактике коррупционных правонарушений.
Фото: пресс-служба Агентства по противодействию коррупции
Гражданские институты являются мощным антикоррупционным ресурсом, который способен обеспечить поступление достоверной информации о реальной эффективности государственной антикоррупционной политики и поддержание механизма обратной связи между властью и обществом. Со своей стороны мы будем работать на опережение, слышать, делать шаги, которые могут предотвратить всевозможные проблемы населения. Председатель Общественного совета города Алматы Алтынай Кобеева
В завершение стороны договорились активизировать взаимодействие в реализации антикоррупционной политики и недопущении любых проявлений коррупции путем консолидации усилий Антикоррупционной службы и общества.