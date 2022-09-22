Ерлан Карин: Указ президента о назначении выборов на 20 ноября дал старт новому электоральному циклу

Государственный советник РК Ерлан Карин высказался об указе главы государства "О назначении внеочередных выборов президента Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

По его словам, указ Касым-Жомарта Токаева о назначении президентских выборов на 20 ноября дал старт новому электоральному циклу.

Инициатива о проведении выборов президента в полной мере соответствует логике политических преобразований последних трех лет. Конституционная реформа закрепила новый, более сбалансированный порядок взаимодействия между ветвями власти. И для того, чтобы запустить новую модель, необходим рестарт всей политической системы, включая такие ключевые институты государства, как президент, Парламент, правительство, маслихаты. Ерлан Карин

Государственный советник отметил, что в экспертных и околополитических кругах дискуссии о предстоящей электоральной кампании велись достаточно давно, а ряд экспертов еще весной высказывались за необходимость проведения досрочных выборов.

Отличительной особенностью нынешних выборов стало заблаговременное обнародование всего графика предстоящих избирательных кампаний. Ерлан Карин

Он напомнил, что президентские выборы были анонсированы Касым-Жомартом Токаевым практически за месяц до подписания соответствующего указа, тогда как ранее все внеочередные выборы объявлялись фактически в день подписания указа о дате их проведения.

Этого времени было достаточно не только для широкого общественного обсуждения предстоящей кампании, но и для предварительной подготовки потенциальных участников. По закону выборы проводятся в течение двух месяцев со дня их назначения, но по факту вся кампания продлится три месяца. Ерлан Карин

По словам госсоветника, единство общества, устойчивость государства, способность страны адекватно отвечать на любые внутренние и внешние вызовы обеспечиваются только в условиях сбалансированной и стабильной политической системы.

Поэтому на фоне усиливающейся геостратегической турбулентности предстоящие выборы президента должны стать важным фактором, консолидирующим нашу страну перед новым этапом масштабных социально-экономических реформ. Ерлан Карин

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О назначении внеочередных выборов президента Республики Казахстан" 21 сентября. Внеочередные выборы президента страны, согласно документу, назначены на 20 ноября.

По словам председателя ЦИК РК Константина Петрова, выдвижение кандидатов в президенты Казахстана начнется с 23 сентября.

Член Центральной избирательной комиссии РК Сабила Мустафина рассказала, что на проведение внеочередных выборов президента Казахстана ЦИК запросила 20,5 млрд тенге.