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В Казахстане увеличится производство авто до 20%

Производство авто увеличится до 20% в Казахстане Фото: Zakon.kz
В Казахстане увеличится производство автомобилей, рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Комитета индустриального развития МИИР Ильяс Оспанов отметил, что ситуация в автомобильной промышленности Казахстана выпрямилась.

По его словам, перебоев с поставками запчастей для авто больше нет. Основные поставщики сейчас – Китай, Вьетнам, Корея и Россия.

По российским запчастям были перебои. Но мы совместно с предприятием проработали и перезаключили контракты. Сейчас поставки возобновились и сбоев нет. В этом году ожидаем порядка 100 тыс. объем производства автомобилей, что должно быть выше на 15-20% прошлого года, –  пояснил Ильяс Оспанов.

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