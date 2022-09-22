В Павлодаре полицейские изъяли у браконьеров более тонны рыбы

Фото: polisia.kz

Во время рейда на озере Карасора 21 сентября задержали три автомобиля. В автомобиле Volkswagen Transporter нашли и изъяли 367 кг карасей, в УАЗ – 370 кг рыбы, еще 339 кг полицейские обнаружили в Lexus, сообщает Zakon.kz.

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