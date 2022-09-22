В Павлодаре полицейские изъяли у браконьеров более тонны рыбы
Фото: polisia.kz
Во время рейда на озере Карасора 21 сентября задержали три автомобиля. В автомобиле Volkswagen Transporter нашли и изъяли 367 кг карасей, в УАЗ – 370 кг рыбы, еще 339 кг полицейские обнаружили в Lexus, сообщает Zakon.kz.
Общий вес изъятой рыбы составил 1 тонну 76 кг. Сумма ущерба составила около 2 млн тенге.
Из каждого автомобиля изъяли резиновые лодки и моносети китайского производства, которые запрещены к использованию при ловле рыбы.Первый заместитель начальника ДП области Жаскайрат Каиров
У мужчин не было с собой документов на ловлю рыбы. Их доставили в отдел полиции Майского района.
Фото: polisia.kz
Начато досудебное расследование по статье 335 УК РК. Назначены экспертизы.
С начала года павлодарские полицейские пресекли 6 фактов незаконной ловли рыбы.
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