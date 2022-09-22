Норму о невмешательстве иностранцев в выборы президента объяснили в ЦИК РК

Член ЦИК РК Шавкат Утемисов разъяснил нормы законов о невмешательстве иностранцев в выборы президента Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они сообщили, что в мартовском послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поручил не допустить иностранного вмешательства в выборный процесс. В этой связи представители СМИ попросили разъяснить, как ЦИК понимает эту работу.

Член ЦИК РК Шавкат Утемисов напомнил, что согласно поручению президента в проекте рассматриваемых сегодня законов норма о невмешательстве тоже изучается членами рабочей группы в Мажилисе Парламента РК.

В действующем законе "О выборах в РК" тезис о невмешательстве в период агитации уже присутствует. Он гласит: "Иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и международным организациям запрещается осуществлять деятельность, препятствующую или способствующую выдвижению и избранию кандидатов, политических партий, выдвинувших партийный список достижению определенного результата на выборах. То есть это действующие нормы. Что касается дальнейшего его развития – это сейчас на рассмотрении депутатов. Член ЦИК РК Шавхат Утемисов

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.