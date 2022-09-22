Назначен новый руководитель аппарата Минторговли Казахстана

Приказом министра торговли и интеграции РК Аскар Бегманов назначен на должность руководителя аппарата Министерства торговли и интеграции РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Ранее этот пост занимал Жанибек Нупиров, который освобожден от должности согласно поданному заявлению.

Аскар Бегманов родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский государственный юридический университет, Институт международных профессий, Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова.

Трудовую деятельность начал в 1997 году помощником прокурора по правовой статистике и информации прокуратуры Турксибского района Алматы. В разные годы работал в Управлении юстиции Алматинской области, был помощником прокурора, начальником управления в Министерстве культуры и информации РК, акимом Есильского района СКО, руководителем аппарата акима СКО. В 2014-2015 годы занимал должности зампредседателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК, в 2015-2018 годы — акима района Магжана Жумабаева СКО, в 2020-2021 годы — заместителя акима Талдыкоргана.

С октября 2021 года по настоящее время Аскар Бегманов работал директором департамента в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.