Алихан Смаилов: Правительство готово к открытому диалогу с бизнесом

В Астане проходит знаменательное мероприятие – 10-й Форум машиностроителей Казахстана и 2-я Международная специализированная выставка машиностроения и металлообработки.

Во время открытия форума премьер-министр РК Алихан Смаилов зачитал участникам приветственное обращение президента Касым-Жомарта Токаева.

По его словам, в нынешних реалиях правительство намерено продолжать политику, направленную на поддержку отечественных производителей.

Это обеспечение доступными исходными материалами и финансированием, развитие внутристрановой ценности, сокращение импортозависимости, модернизация действующих и создание новых производств. Алихан Смаилов

Он добавил, что правительство готово к открытому диалогу и совместной работе с бизнесом.

В рамках пленарного заседания Алихан Смаилов принял участие в сессии вопросов-ответов, в ходе которой высказал свое мнение о ситуации с импортом машиностроительной продукции и релокацией иностранных компаний в Казахстан.

У нас импорт сегодня значительно превышает экспорт. Эту ситуацию нужно развернуть в обратную сторону. Для решения данного вопроса требуются системные и комплексные меры. Настало время подумать над разработкой и принятием программного документа – Комплексного плана развития машиностроительной отрасли. Потому что только долгосрочный подход позволит добиться серьезных результатов в этом направлении. Алихан Смаилов

Ежегодное проведение форума доказывает востребованность и авторитет машиностроителей Казахстана в профессиональной среде. Мероприятие традиционно проходит при поддержке главы государства, Администрации президента, правительства, Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В этом году форум посвящен обсуждению вызовов и поиску решений нового времени для развития обрабатывающей промышленности, в частности машиностроения.

По словам председателя правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрама Пшембаева, особая значимость форума состоит в том, что он станет "якорной" диалоговой площадкой для эффективного взаимодействия государства и бизнеса. Практическая значимость и ценность мероприятия заключается в том, что во время форума в рамках открытого и системного диалога будет разработана стратегия развития машиностроения и обрабатывающей промышленности в целом.

Как заявил глава СМК, машиностроение остается одной из динамично развивающихся отраслей обрабатывающей промышленности.

В ходе планерного заседания были заслушаны выступления члена правления, управляющего директора АО "Самрук-Казына" Николая Казутина, генерального директора АО "Локомотив Құрастыру Зауыты" Марата Тлеубаева, члена бюро правления "Союза машиностроителей России", председателя совета директоров "Ростсельмаш" Константина Бабкина, председателя Турецкой федерации машиностроения "MAKFED" Аднана Далгакирана и руководителя Азиатского направления Объединения немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA) Моники Холлахер.

В ходе форума пройдут 12 секционных заседаний, запланированы секции сельскохозяйственного, железнодорожного, электротехнического машиностроения, автомобилестроения, секции "Как стать поставщиком ТШО?", "Индустрия 4.0, цифровизация и роботизация в промышленности" и другие.

Фото: форума

Союз машиностроителей Казахстана работает более 18 лет в целях эффективного развития машиностроительной отрасли страны.

Союз объединяет 674 отечественных машиностроительных предприятия и восемь отраслевых ассоциаций. Имеет сеть из 17 региональных представительств по Казахстану. Налажено взаимодействие с 13 зарубежными машиностроительными ассоциациями Европы и Азии.

Налаженная работа по развитию внутристрановой ценности (местное содержание) играет важную роль в решении задач по повышению конкурентоспособности отечественных предприятий, диверсификации производства и снижению импортозависимости. Активную работу в этом направлении проводит АО "Qazaq Gaz".

Союз ставит во главу угла достижение отечественным машиностроением конкурентоспособного и экспортоориентированного уровня.

Программа форума и информация о форуме доступны здесь.