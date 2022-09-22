Bank RBK профинансировал проект производства диагностических экспресс-тестов

Компания "Каз-Диа-Тест" запустила в Алматы новый цех по производству диагностических экспресс-тестов. Высокотехнологичное оборудование, работающее в режиме 24/7, приобретено при финансовой поддержке Bank RBK.

История компании "Каз-Диа-Тест" началась почти 25 лет назад, когда на территории промышленной зоны Алматинского городского бизнес-инкубатора начал работу первый отечественный производитель в области клинической лабораторной диагностики.

Наша компания сегодня является первым в Казахстане отечественным производителем такого масштаба. Основной деятельностью ТОО "Каз-Диа-Тест" является обеспечение качественными и доступными диагностическими тест-системами всех регионов Казахстана. Наша цель - способствовать совершенствованию здравоохранения Казахстана, включая борьбу с инфекционными заболеваниями и вирусами, выявление специальных маркеров, сигнализирующих об изменениях в организме, - говорит заместитель директора ТОО "Каз-Диа-Тест" по производству Игорь Оскольченко.

По его словам, развивая идею создания собственного импортозамещающего производства, компания приняла стратегическое решение по расширению своего присутствия на рынке Казахстана и развернула строительство нового производственного цеха по выпуску диагностических тест-систем.

Масшабное расширение деятельности требует наличия у бизнеса надежного банка-партнера, обеспечивающего компанию полным спектром финансовых услуг. Компания "Каз-Диа-Тест" нашла такого партнера в лице Bank RBK.

Bank RBK в рамках госпрограммы "Экономика простых вещей" прокредитовал строительство нового производственного цеха по выпуску диагностических тест-систем, а также покупку и установку основных видов высокотехнологичного оборудования, работающего бесперебойно 24/7. В данный момент компания отрабатывает с банком освоение следующего транша на приобретение оборудования и сырья, необходимого для производства продукции, - рассказал замглавы компании.

Церемонию открытия нового производства посетил аким Алматы Ерболат Досаев, пожелавший компании дальнейших успехов и процветания.

В свою очередь председатель правления Bank RBK Наталья Акентьева констатировала, что взаимовыгодное сотрудничество с "Каз-Диа-Тест" приносит ощутимую пользу отечественной системе здравоохранения, способствует качественной диагностике и своевременному лечению различных заболеваний.

Для нас, как финансового института, немаловажно, что благодаря поддержке банка ТОО "Каз-Диа-Тест" смогло успешно и в самые кратчайшие сроки запустить производственную деятельность в области разработки и производства современных, ускоренных лабораторных тестов нового поколения. В этом, считаем, выражается и наша социальная ответственность перед обществом, - подчеркнула Наталья Акентьева.

Игорь Оскольченко также выразил удовлетворение уровнем сотрудничества компании с банком.

Выбор Bank RBK для сотрудничества был обусловлен высоким доверием к этому банку, уровнем сервиса и исключительной компетентностью его сотрудников, внимательно относящихся ко всем аспектам нашего взаимодействия, - отметил он.