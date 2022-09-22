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Федерер планирует провести прощальный матч 23 сентября в паре с Надалем

Теннис Пара Игра Фото: Instagram/usopen
20-кратный победитель турниров "Большего шлема", легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер подтвердил, что последним турниром в его карьере будет выступление на Кубке Рода Лэйвера. Болельщики увидят его на кортах Лондона только в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Об этом самый знаменитый теннисист рассказал на пресс-конференции перед турниром. С его решением согласились капитаны команд Европы Бьорн Борг и сборной мира Джон Макинрой, а также организаторы турнира. В одиночном разряде Федерера заменит итальянец Маттео Берреттини.

Стараюсь подготовиться к последнему парному матчу. Посмотрим, что из этого получится. Нервничаю, потому что так давно не играл. Надеюсь, все пройдет хорошо. Роджер Федерер

Швейцарец свой последний матч в карьере рассчитывает сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем, в парном разряде.

Конечно, без сомнения. Думаю, это было бы уникально. На протяжении всего времени, что мы соперничали, мы всегда уважали друг друга, наши семьи, команды, мы провели такие карьеры и поддерживаем хорошие отношения – это, возможно, большое послание теннису и не только. Поэтому было бы здорово с ним сыграть, не знаю, получится ли, но было бы здорово. Роджер Федерер

Сам же Надаль в свою очередь перед поездкой в Лондон был на приеме у короля Испании Филиппа VI во дворце Сарсуэла.

Теннис Аудиенция Король

Фото: Instagram/rafaelnadal

22-кратному чемпиону "Больших шлемов" Надалю испанский король вручил награду Camino Real за улучшение имиджа Испании.

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Куандык Шынасилов
Лондон
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