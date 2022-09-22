Федерер планирует провести прощальный матч 23 сентября в паре с Надалем
Об этом самый знаменитый теннисист рассказал на пресс-конференции перед турниром. С его решением согласились капитаны команд Европы Бьорн Борг и сборной мира Джон Макинрой, а также организаторы турнира. В одиночном разряде Федерера заменит итальянец Маттео Берреттини.
Стараюсь подготовиться к последнему парному матчу. Посмотрим, что из этого получится. Нервничаю, потому что так давно не играл. Надеюсь, все пройдет хорошо. Роджер Федерер
Швейцарец свой последний матч в карьере рассчитывает сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем, в парном разряде.
Конечно, без сомнения. Думаю, это было бы уникально. На протяжении всего времени, что мы соперничали, мы всегда уважали друг друга, наши семьи, команды, мы провели такие карьеры и поддерживаем хорошие отношения – это, возможно, большое послание теннису и не только. Поэтому было бы здорово с ним сыграть, не знаю, получится ли, но было бы здорово. Роджер Федерер
Сам же Надаль в свою очередь перед поездкой в Лондон был на приеме у короля Испании Филиппа VI во дворце Сарсуэла.
Фото: Instagram/rafaelnadal
Parimatch разыгрывает реальный кеш на 4 млн тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам – гарантированные бонусы на каждом этапе.