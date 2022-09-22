В Казахстане продлят запрет на вывоз лома и отходов металлов

МИИР РК подготовило приказ "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов", сообщает Zakon.kz.

Так, планируется ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта таких отходов, как:

отходы и лом медные;

отходы и лом алюминиевые;

отходы и лом свинцовые;

отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;

прочие отходы, содержащие свинец, кадмий или ртуть;

отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть;

несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть.

автомобильным и морским видом транспорта:

отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), за исключением кодов ТН ВЭД ЕАЭС 7204 21 100 0;

отходы и лом легированной стали, коррозионностойкой стали, содержащей 8 мас. % или более никеля;

прочие отходы.

Кроме того, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывод автомобильным и морским видом транспорта бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава:

изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей, рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения, шпалы, стыковые накладки и подкладки, клинья, опорные плиты, крюковые рельсовые болты, подушки и растяжки, станины, поперечины и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов;

трубы, трубки и профили полые, из чугунного литья;

трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), трубы для нефте- или газопроводов;

трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов, трубы для нефте- или газопроводов;

трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов, трубы для нефте- или газопроводов;

части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, тележки, оси и колеса, и их части, за исключением бывших в употреблении элементов подвижного состава, ввозимых на территорию РК для ремонта и вывозимых обратно, а также вывозимых с территории республики для ремонта и ввозимых обратно автомобильным видом транспорта, бывшие в употреблении и прочие отходы.

Как поясняется, запрет вводится в связи с увеличением загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит сырья в виде лома и отходов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 5 октября.

С 6 мая 2022 года в Казахстане введен запрет на шесть месяцев на вывоз всеми видами транспорта:

отходов и лома медных, алюминиевых, свинцовых, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов;

автомобильным и морским видом транспорта: лома и отходов черных металлов.