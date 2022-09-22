Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности

22 сентября под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Акорде состоялось оперативное заседание Совета безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

На заседании были рассмотрены вопросы международной и региональной безопасности в контексте итогов визита президента в Нью-Йорк для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и его встреч с главами государств, руководством ООН и деловыми кругами США.

По итогам заседания президент дал ряд поручений.

20 сентября выступая на открытии общих дебатов 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Касым-Жомарт Токаев заявил, что мировые кризисы препятствуют срочным действиям по борьбе с изменением климата и укреплением устойчивого развития.