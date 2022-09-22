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Маулен Ашимбаев прокомментировал наплыв россиян в Казахстан

Маулен Ашимбаев прокомментировал наплыв россиян в Казахстан Фото: pxhere
Спикер Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал наплыв россиян в этом году в Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Если россияне хотят к нам приехать и потом уехать, здесь никаких вопросов не должно возникать, мы не можем ограничивать. Маулен Ашимбаев

По его словам, если граждане других стран хотят получить вид на жительство, есть определенный перечень документов.

Среди этих документов есть пункт о согласии государства, из которого выезжает данный человек. В наших законах такой пункт четко указан. Если гражданину государство не дает разрешение на выезд, но каким-то образом он выехал, Казахстан не может ему дать ВНЖ. Согласие – это листок убытия, там должны быть подписи и печати соответствующие. Маулен Ашимбаев

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России.

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Анастасия Стативкина
Россия Казахстан
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