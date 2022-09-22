Мария Федотова завоевала "бронзу" ЧА-2022 по плаванию
В первый день соревнований казахстанка в соперничестве со многими ведущими пловчихами Азиатского континента сумела занять третье место на дистанции 5 километров. Мария Федотова уступила японке Юкиме Морияма, у которой золотая медаль. А второй на финиш приплыла Ин Нип из Гонконга.
Другие казахстанские спортсменки – Диана Тасжанова и Ирина Архипова – заняли пятое и седьмое места соответственно.
Фото: Instagram/drs_kz
В соревнованиях у мужчин представители Казахстана расположились на следующих позициях:
Виталий Худяков — пятое место;
Галымжан Балабек — шестое место;
Лев Черепанов — седьмое место.
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