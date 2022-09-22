Мария Федотова завоевала "бронзу" ЧА-2022 по плаванию

22 сентября член сборной Казахстана по плаванию на открытой воде Мария Федотова стала бронзовым призером 10-го чемпионата Азии в Самарканде (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

В первый день соревнований казахстанка в соперничестве со многими ведущими пловчихами Азиатского континента сумела занять третье место на дистанции 5 километров. Мария Федотова уступила японке Юкиме Морияма, у которой золотая медаль. А второй на финиш приплыла Ин Нип из Гонконга.

Другие казахстанские спортсменки – Диана Тасжанова и Ирина Архипова – заняли пятое и седьмое места соответственно.

Фото: Instagram/drs_kz

В соревнованиях у мужчин представители Казахстана расположились на следующих позициях:

Виталий Худяков — пятое место;

Галымжан Балабек — шестое место;

Лев Черепанов — седьмое место.

Parimatch разыгрывает реальный кеш на 4 млн тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам – гарантированные бонусы на каждом этапе.